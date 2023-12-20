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انفجار في مبنى سكني شرق تركيا (فيديو)

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انفجار في مبنى سكني شرق تركيا (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في مدينة قارص شرقي تركيا.

وبحسب وسائل الإعلام، هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان وقوع الحادث بعد ورود بلاغ عن انفجار في مبنى مكون من 5 طوابق وسط مدينة قارص، وتم إجلاء سكان المبنى والعمل على إخماد الحريق دون تفاصيل إضافية.

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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل اندلاع الحريق في الطابق الثالث من المبنى حيث وقع الانفجار.

المصدر: RT

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