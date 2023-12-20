انفجار في مبنى سكني شرق تركيا (فيديو)
أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في مدينة قارص شرقي تركيا.
وبحسب وسائل الإعلام، هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان وقوع الحادث بعد ورود بلاغ عن انفجار في مبنى مكون من 5 طوابق وسط مدينة قارص، وتم إجلاء سكان المبنى والعمل على إخماد الحريق دون تفاصيل إضافية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل اندلاع الحريق في الطابق الثالث من المبنى حيث وقع الانفجار.
Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın!— Haber Global (@HaberGlobal) December 20, 2023
#sondakika | Kars'ta Patlama!— World of Türkiye (@worldofturkiye) December 20, 2023
▪️Kars'ta 5 katlı bir binanın 3. katında doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi.
▪️Olayda 1 Kişinin yaralanırken ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. pic.twitter.com/L6CG6T38bX
Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor— Habertürk (@Haberturk) December 20, 2023
المصدر: RT