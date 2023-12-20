روسيا وتركيا تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أشار نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين والسفير التركي في موسكو تانج بيلجيك، خلال اجتماع عقد في 18 ديسمبر إلى ضرورة وقف سفك الدماء في قطاع غزة عبر وقف فوري وشامل لإطلاق النار.

أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية ، وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تم خلال اللقاء التطرق بشكل مفصل إلى المناقشات التي جرت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأكد الجانبان على الضرورة الملحة لوقف إراقة الدماء من خلال وقف فوري وواسع النطاق لإطلاق النار".

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وأضافت الوزارة الروسية، أن الجانبين أشارا إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وكذلك منع انتشار الصراع إلى المنطقة بأكملها.

وتابعت الوزارة في بيانها: "وتم النظر خلال اللقاء، في موضوع الإمدادات دون عوائق من المنتجات الزراعية والأسمدة، بما في ذلك من روسيا، إلى الأسواق العالمية في سياق ضمان الأمن الغذائي العالمي. وتمت كذلك مناقشة موضوع النقل المجاني للأسمدة والحبوب الروسية إلى الدول الأكثر فقرا".

المصدر: نوفوستي