 
مباشر

أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي يزور يريفان

أخبار العالم

أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي يزور يريفان
Sputnik
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيدوت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmui

صرح المكتب الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن أمين عام المنظمة إيمانغالي تاسماغامبيدوت سيقوم غدا الخميس بزيارة إلى يريفان للقاء وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان.

إقرأ المزيد
أرمينيا تقاطع اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
أرمينيا تقاطع اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "من المخطط أن يقوم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف في 21 ديسمبر الجاري بزيارة إلى يريفان يلتقي خلالها وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان".

وأضاف البيان: "من المفترض أن يتم في هذا اللقاء بحث نتائج الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الخارجية والدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن ودورة مجلس الأمن الجماعي للمنظمة التي جرت في مينسك في نوفمبر الماضي".

ورفض رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، المشاركة في اجتماعات المنظمة التي عقدت في نوفمبر الماضي في العاصمة البيلاروسية مينسك. 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية