أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي يزور يريفان

صرح المكتب الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن أمين عام المنظمة إيمانغالي تاسماغامبيدوت سيقوم غدا الخميس بزيارة إلى يريفان للقاء وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "من المخطط أن يقوم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف في 21 ديسمبر الجاري بزيارة إلى يريفان يلتقي خلالها وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان".

وأضاف البيان: "من المفترض أن يتم في هذا اللقاء بحث نتائج الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الخارجية والدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن ودورة مجلس الأمن الجماعي للمنظمة التي جرت في مينسك في نوفمبر الماضي".

ورفض رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، المشاركة في اجتماعات المنظمة التي عقدت في نوفمبر الماضي في العاصمة البيلاروسية مينسك.

المصدر: تاس