الخارجية الصينية تشير إلى فعاليات مشتركة مع روسيا عام 2024 لتعزيز التعاون
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن العلاقات بين موسكو وبكين تتميز بـ "آليات مثالية للتبادلات رفيعة المستوى" وأعرب عن أمل بكين في تعزيز التواصل مع موسكو في 2024.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوانغ وينبين اليوم الأربعاء، حيث تابع: "في العام المقبل، ستحتفل الصين وروسيا بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وستبدأ سنوات الثقافة الروسية الصينية (2024-2025). نتوقع تعميق التعاون بين البلدين، وتوسيع التبادلات الثقافية والإقليمية وزيادة المنافع للبلدين والشعبين".
وأضاف وانغ وينبين أن الصين تعتزم بناء علاقات مع روسيا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. ووفقا له، تتميز العلاقات بين بكين وموسكو بـ "آليات مثالية للتبادلات رفيعة المستوى والاتصال الوثيق بين البلدين".
المصدر: تاس