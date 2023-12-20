" حرب إعلامية تنتصر فيها RT".. مجلة "نيوزلاين" تلحظ ارتفاع صوت قناتنا في الشارع العربي

نقلت مجلة "نيوزلاين" على لسان أحد المحللين تعليقا بشأن حملة RT العربية في شوارع الأردن قال فيه "إنها حرب إعلامية، تنتصر فيها RT".

جاء ذلك في مقال بالمجلة بعنوان "قانون التوازن الهش في الأردن"، بقلم ليديا ويلسون، تناول التوازن الصعب في موقف الأردن بين الغضب الشعبي والتحالفات الدولية، أشار إلى أن الثقة في الغرب كانت دوما متدنية، فيما أدى هذا الانقسام في المواقف تجاه التصرفات الإسرائيلية، لا إلى تفاقم الوضع فحسب، وإنما إلى "رفع وتيرة الغضب تجاه الغرب"، وهو ما أدى، بحسب المقال إلى "استفادة روسيا من الوضع".

إقرأ المزيد

وتابعت المجلة: "في جميع أنحاء عمان، تنتشر لوحات إعلانية عن قناة RT، وهي قناة تلفزيونية تسيطر عليها وتمولها الدولة الروسية". وخلص المقال إلى القول بأنها "حرب إعلامية، تنتصر فيها RT".

ولفت المقال إلى أن تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الخط ومعارضته تدخل الولايات المتحدة كانت بمثابة "رسالة تضمن تحسين مكانته"، وتابعت المجلة: "هذا يعني أن هذه الدول لم تعد قادرة على الثقة في الولايات المتحدة لجعل مصالحها أولوية. وهو ما يعني أيضا أن بإمكانهم البدء في البحث عن حليف يحترم مصالحهم".

RT

من جانبها علقت مديرة RT العربية مايا مناع بأن حملة القناة تستمر هذا العام ليس فقط في الأردن، بل أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق ومصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس.

وتهدف حملة RT العربية الإعلانية إلى تسليط الضوء على السياسة التحريرية للقناة، والتي يجسدها شعار "اسأل أكثر"، وذلك لزيادة قدرة الجمهور على الوصول إلى الأخبار، كحق مطلق للجميع، خاصة في ظل حملات كبح صوت القناة في العديد من الدول الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي التي يمتلك الغرب مفاتيح إدارتها.

ويعمل فريق الصحفيين في قناة RT العربية بلا كلل على مدار الساعة لنقل آخر الأخبار والقصص المهمة، مع التركيز على الأصوات الروسية والدولية.

المصدر: RT