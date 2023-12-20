قائد عسكري إيراني: سلاحنا الجوي وصل إلى أسلوب جديد في الدفاع عن سماء البلاد

قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا الهامي إن الجيش حقق نوعا جديدا من قدرات الدفاع الجوي عبر الجمع بين الطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي تصريح أدلى به العميد الهامي، على هامش زيارة قام بها لـ"مجموعة الشهيد نجيب" وموقع "ملاوي" للدفاع الجوي، بمدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية، أفاد بأن "الدفاع الجوي الإيراني خطا خطوات كبيرة في مجال تعزيز البنية الدفاعية المعنية بحماية سماء البلاد، وبما يصب في تدعيم القوة العسكرية وقوة الردع في البلاد".

وأشار إلى أن "الطائرات الإيرانية المسيرة خلقت تحديات جديدة أمام القوى الخارجية"، مبينا أن "الطائرة المسيرة "كرار" هي طائرة منقطعة النظير تم تصميمها وتشغيلها بجهود شباب متخصصين في البلاد وهي اليوم أحد السواعد القوية للدفاع الجوي للجيش".

وشدد على أن "الدفاع الجوي حقق نوعا جديدا من القدرة عبر الجمع بين الطائرات المسيرة والصواريخ، وهو قادر على استهداف أي نوع من الأجسام الطائرة المعادية".

المصدر: "أرنا"