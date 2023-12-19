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إيطاليا.. حكم بسجن زوجين باكستانيين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بقتل ابنتهما الشابة خنقا

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إيطاليا.. حكم بسجن زوجين باكستانيين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بقتل ابنتهما الشابة خنقا
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حكمت محكمة في مدينة ريجيو إميليا الإيطالية بالسجن مدى الحياة على زوجين من المهاجرين من باكستان بتهمة قتل ابنتهما ذات 18 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "il Resto del Carlino".

واختفت سامان عباس ليلة 1 مايو 2021، واستمر البحث عن جثتها قرابة عام ونصف العام حتى نوفمبر 2022.

وكان سبب قتل وإخفاء جثة الفتاة، الذي شارك فيه العديد من أقاربها، هو رفضها الزواج في باكستان.

في نهاية سبتمبر، سلمت باكستان والد سامان عباس إلى إيطاليا، بينما والدتها مدرجة على أنها هاربة من العدالة.

بالإضافة إلى والدي الفتاة، حكمت المحكمة على عمها بالسجن 14 عاما، وبحسب الادعاء، فقد خنق ابنة أخيه بناء على طلب والديها.

 

المصدر: il Resto del Carlino

 

 

 

 

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