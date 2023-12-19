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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و10 كيانات مرتبطة بإيران

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و10 كيانات مرتبطة بإيران
Legion-Media
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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 4 أفراد و10 كيانات في ماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "أضافت الولايات المتحدة 4 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران لمنع انتشار الأسلحة".

وأضافت: "تضم القائمة ثلاثة مواطنين إيرانيين، ومواطنا إندونيسيا، كم تضم القائمة أربع شركات إيرانية، وأربع كيانات مسجلة في ماليزيا، بالإضافة إلى شركة مسجلة في هونغ كونغ وواحدة في إندونيسيا".

هذا وفرضت بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات طالت 5 شخصيات إيرانية، منها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني.

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المصدر: "تاس"

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