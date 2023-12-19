"زلة لسان جديدة".. بايدن يذكر "لفظا غير مناسب" في خطابه بكاتدرائية واشنطن ويعتذر فورا (فيديو)

اعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب ألقاه في كاتدرائية واشنطن، في حفل تأبيني تخليدا لذكرى القاضية ساندرا داي أوكونور، عما ذكره من لفظ غير مناسب.

وأوضح البيت الأبيض أن "خطاب الرئيس جو بايدن كان خلال حفل تأبيني تخليدا لذكرى أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا للبلاد، القاضية ساندرا داي أوكونور".

وقال جو بايدن: "لقد ساعدت أجيال من النساء في الإلهام في كل جزء من الحياة الأمريكية، بما في ذلك المحكمة نفسها، وساعدت في فتح الأبواب، والدفاع عن الحريات، وإثبات أن المرأة لا تستطيع فقط أن تفعل ما يمكن أن يفعله الرجل، ولكن في كثير من الأحيان تفعل ذلك بشكل أفضل، اللعنة".

واعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه عما قاله.

وتوفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ونظرا لكونها محافظة معتدلة، تم تعيينها لأول مرة في أعلى محكمة في البلاد من قبل الرئيس رونالد ريغان في عام 1981.

وذكر البيان الصحفي أن سبب الوفاة هو "مضاعفات الخرف، وربما مرض الزهايمر وأمراض الجهاز التنفسي".

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المصدر: RT