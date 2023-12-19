مجموعة السبع تطالب برد "قوي" على قيام بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ

طالب وزراء الخارجية في مجموعة الدول السبع في بيان اليوم الثلاثاء، بـ "رد دولي قوي" وعلى وجه الخصوص من مجلس الأمن، على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ.

وقال الوزراء في بيان أصدرته الحكومة الألمانية: "ينبغي أن يكون هناك رد دولي قوي وسريع وموحد، وخصوصا من جانب مجلس الأمن الدولي، على الأفعال المتهورة المتكررة لكوريا الشمالية".

وفجر يوم الاثنين، أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "هواسونغ 18" بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية فجر الثلاثاء، إن إطلاق الصاروخ يمثل "إنذارا قويا" في ظل الوضع الذي "يزداد توترا بشكل خطير".

وكانت وزارتا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان قد أعلنتا فجر الاثنين عن رصدهما إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الذي يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

وحسب البيانات المتوفرة، فإن تحليق الصاروخ استمر 73 دقيقة، وسقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

ووصل الصاروخ إلى ارتفاع أكثر من 6 آلاف كيلومتر، وقطع مسافة ألف كيلومتر.

وكانت بيونغ يانغ نجحت في إطلاق قمرها "ماليغيونغ-1" الشهر الماضي، مؤكدة أنه أتاح لها مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

قبل يومين، ندّدت كوريا الشمالية بخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإطلاق نظام لتبادل بيانات الإنذار الصاروخي في الوقت الفعلي، ووصفتها بأنها عمل عسكري خطير للغاية لغزو الشمال.

المصدر: RT