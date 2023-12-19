كتاب "توتو تشان الفتاة الصغيرة عند الشباك" الياباني الشهير يدخل "غينيس" بأكبر عدد نسخ في العالم

تم إدراج مذكرات الممثلة والمقدمة الشهيرة للبرامج التلفزيونية اليابانية تيتسوكو كوروياناجي على موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها منشورا للسيرة الذاتية يحظى بأكبر عدد للنسخ.

وقد نشرتها الممثلة على شكل ذكريات من طفولتها وحياتها المدرسية. أفادت بذلك دار النشر والطباعة اليابانية Kodansha.

وقد صدر كتاب "توتو تشان، الفتاة الصغيرة عند الشباك" عام 1981، ومنذ ذلك الحين تم نشر أكثر من 25 مليون نسخة حول العالم. وقد تُرجم الكتاب إلى أكثر من 20 لغة، بما في ذلك اللغة الروسية.

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يعتبر "توتو تشان، الفتاة الصغيرة عند الشباك" كتابا للأطفال، مع ذلك، كما لاحظ النقاد، فهو يحظى أيضا بشعبية كبيرة بين البالغين لأنه يسمح بفهم نفسية الطفل. تروي تيتسوكو كوروياناجي في مذكراتها قصة أيام دراستها وعلاقاتها مع الأصدقاء والمدرسين.

وتم نشر الكتاب الأكثر مبيعا لأول مرة عام 1981، وقد تجاوز الإصدار الثاني منه، والذي صدر في أكتوبر، نصف مليون نسخة. كما تم إخراج فيلم رسوم متحركة مستوحى من الكتاب الأصلي يروي قصة حياتها المدرسية غير التقليدية خلال الحرب العالمية الثانية.

وصنفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أيضا ببرنامجها التلفزيوني "Tetsuko no Heya" (غرفة تيتسوكو) باعتباره الأول في العالم الذي يحتوي على أكبر عدد من حلقات برنامج حواري تستضيفه مقدمة البرامج نفسها.

المصدر: تاس