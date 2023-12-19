بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع الروسية أن "الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية".

وهذا أهم ما جاء في كلمته أمام المجلس:

بوتين: الغرب يستمر في حربه الهجينة ضدنا، بالمستشارين والمعلومات والطائرات المسيرة والقنابل العنقودية.

بوتين: نشر "الناتو" عدد كبير من التشكيلات على حدودنا.

بوتين: جيشنا يستند إلى دعم واسع من قطاعات الشعب بكافة أطيافه.

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا، ونحن أيضا لا نتخلى عن أهدافنا.

بوتين: ندافع حيثما يتوجب الدفاع، ونهاجم أينما كان ذلك ضروريا.

بوتين: لقد تحطمت أسطورة القوى الغربية التي لا تقهر. تمكن الجندي الروسي من تحطيم تلك الأسطورة.

بوتين: لا بد من رفع إنتاج الذخائر عالية الدقة والمسيرات.

بوتين: لا بد من تحسين أنظمة الدفاع الجوي، أنظمتنا تعمل بشكل فعال، ولكن يجب العمل في هذا الاتجاه.

بوتين: يجب أن نأخذ في عين الاعتبار استخدام العدو للمسيرات.

بوتين: يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات الجديدة، زادت الحاجة إلى الثالوث النووي. يجب تعزيز عمل المجتمع الصناعي العسكري.

بوتين: تم تقديم 15 منظومة "يارس" و"أفانغارد"

بوتين: شاركت في كراسنويارسك بتدشين غواصتين متعددتي المهام، مزودتين بصواريخ "بولافا".

بوتين: نهاية 2023 قامت المنشآت والمؤسسات العسكرية بتنفيذ 98% من الطلبات.

بوتين: يتم وضع احتياط للجيش والأسطول من خلال الأسلحة ذات الآفاق المستقبلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

بوتين: يتم العمل من قبل لجنة التنسيق في الحكومة ووزارة الدفاع، وقدم رؤساء الأقاليم دعما في هذا المجال.

بوتين: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري قاموا بقفزة نوعية، حيث تعمل الشركات بثلاث ورديات، لمواجهة كل التحديات من قبل الغرب الذي يساعد أوكرانيا بكل ما أوتي من قوة.

بوتين: زادت صناعة الدبابات والمدرعات بثلاثة أضعاف، وزاد إنتاج الذخائر بـ 2.7 مرة، وبعضها بـ 7 مرات.

بوتين: يجب القيام بتحليل النتائج بشكل مستمر، فقد زاد إنتاج الدبابات، إلا أننا نحتاج إلى نماذج أحدث من الدبابات والأسلحة، ولا سيما المسيرات الثقيلة، وتحسين أوساط الأعمال للتقنيات المعقدة، والتي كانت بعيدة عن صناعات الدفاع، لكنها تحولت إلى تلك الصناعات.

بوتين: نشكر جميع من يعمل على حل هذه المهام، ودعم مجمعنا الصناعي العسكري، نشكر المواطنين والشركات وكل من يقدم الدعم لقواتنا، حتى من جانب طلاب المدارس والمتقاعدين.

بوتين: أهم شيء هو التضامن العام من قطاع عريض من الشعب الروسي.

بوتين: يتم العمل في الكليات العسكرية لتحسين البرامج والتدريب على إدارة واستخدام المسيرات، والاستفادة من الخبرة العسكرية.

بوتين: الخبرة في إدارة الأعمال القتالية لا يملكها أحد سوى القوات المسلحة، لهذا لا بد من تحسين العمل في هذا المجال.