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منظمة الأمن الجماعي تعلن عن سبع مناورات مشتركة مقررة لعام 2024

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منظمة الأمن الجماعي تعلن عن سبع مناورات مشتركة مقررة لعام 2024
نوفوستي
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أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إجراء سبع مناورات عسكرية مشتركة مقررة خلال عام 2024، ستجري على أراضي روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وقال الأمين العام للمنظمة إيمانغالي تاسماغامبيتوف في اجتماع للمجلس والجلسة العامة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية للمنظمة: "تم إعداد برنامج مكثف لأنشطة التدريب القتالي المشترك لعام 2024، وإجراء سبع مناورات مشتركة خلال العام المقبل".

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وأشار إلى أن هذه المناورات ستقام على أراضي كازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

وأوضح تاسماغامبيتوف أن قوات الرد السريع الجماعية  (КСОР ОДКБ)، وقوات الرد السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى، وقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقوات ووسائل الاستخبارات اللوجستية، وهيئات القيادة والقوات الخاصة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستشارك في المناورات المشتركة.

المصدر: تاس

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