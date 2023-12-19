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نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية والجيش يحقق (فيديو)

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نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية والجيش يحقق (فيديو)
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح "تحقيقا معمقا" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تقصف فيما جندية تقف أمامها.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في الحادث".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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