جدعون ساعر عن عودته إلى "الليكود": ليست مطروحة على الإطلاق

علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير جدعون ساعر، على التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول إعادته إلى حزب "الليكود"، قائلا إن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق.

وكتب ساعر في منشور عبر منصة x: "لقد غادرت للتو اجتماع المجلس الوزاري المصغر وعلمت بشأن اقتراح يتم تشكيله للاندماج مع الليكود. هذا ليس مطروحا على جدول الأعمال على الإطلاق. لقد تركت الليكود قبل 3 سنوات، مدركا أن هناك حاجة إلى التغيير في البلاد. ولم تتح هذه الخطوة إلا بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التغيير".

وأضاف: "لم أغير آرائي، والواقع أثبت صحتها أكثر. انضممت مع أصدقائي إلى حكومة الطوارئ عقب الحرب الصعبة والمتعددة الجبهات التي اندلعت في 7 أكتوبر، انطلاقا من موقف وطني. عندما تنتهي الحرب، سيأتي وقت التصحيح الكبير في المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي".

יצאתי מישיבת הקבינט הבטחוני עתה ונודע לי על הפרסום (עליו לא התבקשה גם תגובתי) בדבר הצעה המתגבשת ל״צירופי לליכוד״. הדבר כלל לא עומד על הפרק. את הליכוד עזבתי לפני 3 שנים והקמתי את ״תקווה חדשה״ מתוך הכרה כי נדרש שינוי במדינה. רק מהלך זה איפשר לאחר חצי שנה את הקמת ממשלת השינוי. לא… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 18, 2023

وكانت صحيفة "هآرتس" أفادت في تقرير بأن نتنياهو عقد اجتماعين على الأقل مع كبار مستشاري حزب "الليكود" لمناقشة محاولة إبعاد ساعر عن رئيس الحزب بيني غانتس، وإعادته إلى "الليكود" الذي طرد منه بعد تحدي نتنياهو على زعامة الحزب قبل عدة سنوات.

المصدر: RT