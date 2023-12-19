بالفيديو.. انهيار حارسة شرف أمام نعش قاضية أمريكية

انهارت حارسة الشرف أمام نعش القاضية المتوفاة ساندرا داي أوكونور خلال مراسم جنازتها في المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأظهر مقطع فيديو الحارسة وهي تنظر للنعش ثم سرعان ما ترنحت وسقطت على الأرض على ما يبدو مغشيا عليها.

وتوفيت قبل أسبوعين القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا وكانت تعتبر فيها صوت الاعتدال.

واختارها الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان عام 1981، لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد عام 2006 لمساعدة زوجها جون أوكونور، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا، موضحة أن الوفاة "سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي".

المصدر: RT