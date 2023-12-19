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مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة تتحول إلى مجتمع للسقوط الحر

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مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة تتحول إلى مجتمع للسقوط الحر
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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اعتبر المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن الولايات المتحدة تقع حاليا في وضع كارثي، وذلك بسبب الرئيس الحالي جو بايدن.

وكتب ماكغريغور في صفحته على منصة "X": "إنهم يرون أن أمريكا في تراجع حاد للغاية، ولم نعد نشرف على حدودنا وهجرتنا. ولا نقمع الجريمة. لقد تحولت الولايات المتحدة إلى مجتمع للسقوط للحر، ولا نعرف حتى من نحن".
وأضاف أن الأوروبيين ينظرون إلى بايدن باعتباره "استعارة حية" لما يحدث في الولايات المتحدة.

ووصف ماكغريغور، سابقا، اندلاع الصراع في أوكرانيا بالقرار الأكثر طيشا للرئيس بايدن.

المصدر: نوفوستي

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