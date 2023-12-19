مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة تتحول إلى مجتمع للسقوط الحر

اعتبر المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن الولايات المتحدة تقع حاليا في وضع كارثي، وذلك بسبب الرئيس الحالي جو بايدن.

Europeans look at President Biden as a living metaphor for what has happened to us as a Nation.



They see America in a very steep decline, we no longer control our borders or immigration.



We don't suppress criminality.



The United States has become a society in free fall, we… pic.twitter.com/2agS3q7JWk — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) December 18, 2023

وكتب ماكغريغور في صفحته على منصة "X": "إنهم يرون أن أمريكا في تراجع حاد للغاية، ولم نعد نشرف على حدودنا وهجرتنا. ولا نقمع الجريمة. لقد تحولت الولايات المتحدة إلى مجتمع للسقوط للحر، ولا نعرف حتى من نحن".

وأضاف أن الأوروبيين ينظرون إلى بايدن باعتباره "استعارة حية" لما يحدث في الولايات المتحدة.

ووصف ماكغريغور، سابقا، اندلاع الصراع في أوكرانيا بالقرار الأكثر طيشا للرئيس بايدن.

المصدر: نوفوستي