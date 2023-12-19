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بيانات مقلقة حول ارتفاع سطح البحر في كوريا الجنويبة (صورة)

العلوم والتكنولوجيا

بيانات مقلقة حول ارتفاع سطح البحر في كوريا الجنويبة (صورة)
Globallookpress
كوريا الجنوبية
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مستوى سطح البحر في كوريا الجنوبية ارتفع بأكثر من 10 سنتيمترات على مدى الأعوام الـ34 الماضية وسط مخاوف متزايدة بشأن تغير المناخ.

وأظهرت البيانات أن البحر الشرقي شهد أعلى ارتفاع بـ 3.44 ملم سنويا في المتوسط، يليه البحر الأصفر بـ 3.15 ملم والبحر الجنوبي بـ 2.71 ملم سنويا.

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واستند التحليل إلى بيانات تم جمعها من 21 مركز مراقبة في المناطق الساحلية للبلاد.

وأظهرت البيانات أيضا أن مستويات سطح البحر ارتفعت بنسبة 30% بشكل أسرع خلال العقد الماضي مقارنة بفترة الثلاثين عامًا السابقة.

وزاد مستوى سطح البحر في المتوسط في البلاد بمقدار 10.3 سم في الفترة من عام 1989 إلى 2022، بزيادة 3.03 ملم سنويا، وفقا للوكالة الكورية للمسح البحري وعلوم المحيطات.

بيانات مقلقة حول ارتفاع سطح البحر في كوريا الجنويبة (صورة)

المصدر: يونهاب

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