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هيئة التجارة البحرية البريطانية: مسلحون يستقلون 5 قوارب يستهدفون سفينة قرب جيبوتي

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هيئة التجارة البحرية البريطانية: مسلحون يستقلون 5 قوارب يستهدفون سفينة قرب جيبوتي
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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن خمسة قوارب صغيرة على متنها مسلحون اقتربت واستهدفت سفينة شمال غرب جيبوتي، في حين لم تذكر أي معلومات عن السفينة وهويتها ووجهتها.

وأفادت الهيئة أن "السفينة كانت على مسافة 63 ميلا بحريا شمال غرب جيبوتي، وتم التصدي للهجوم من قبل قوات التحالف". 

وأعلنت الهيئة عن "تلقيها تقريرا بشأن حادث جديد على بعد 63 ميلا بحريا شمالي غرب سواحل جيبوتي"، ووفقا لبيانها "وجهت الهيئة تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حادث غير عادي".

وأشارت الهيئة إلى وقوع حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني واحتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

كما كشف مسؤولون أمريكيون، أن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذت هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في بحري العرب والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

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المصدر: RT

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