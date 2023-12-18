نيبينزيا: روسيا تتوقع من الدول الغربية التخلي عن سياستها تجاه إيران في أقرب وقت ممكن

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تتوقع من الدول الغربية التخلي عن سياستها بتقييد إيران في أقرب وقت ممكن.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نتوقع من الدول الغربية أن تتخلى عن سياسة القيود الأحادية على إيران في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "أي سيناريوهات أخرى ستؤدي إلى تصعيد حول البرنامج النووي الإيراني مع عواقب كارثية محتملة للغاية على الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، صرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني بأن الترويكا الأوروبية نشرت عن عمد معلومات مضللة وكاذبة حول تعهدات إيران المتعلقة بالاتفاق النووي وبرنامجها النووي السلمي.

جاء ذلك في رسالة بعثها سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومندوب وسفير الصين لدى المنظمة جانغ جون الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ردا على الرسالة التي صدرت في 14 نوفمبر عن المندوبین الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة وزعموا فيها أن ایران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015).

المصدر: RT