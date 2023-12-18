مقتل 8 أشخاص في زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب اليوم شمال غربي الصين (فيديو)
قالت وسائل إعلام صينية مساء يوم الاثنين، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب شمال غربي البلاد.
وضرب زلزال قوته 6.2 درجات الصين، مساء الاثنين، تحديدا مقاطعة غانسو في شمال البلاد، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15.59 ت غ)، حسب المصدر نفسه.
وشهدت العديد من المناطق في قانسو وتشينغهاي هزات قوية.
وذكرت وكالة "شينخوا" أن بعض المنازل انهارت بعد أن ضرب الزلزال محافظة جيشيشان.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الناس في محافظتي جيشيشان ويونغجينغ، خرجوا للشوارع بعد الزلزال.
12月18日23时59分在甘肃临夏州积石山县（北纬35.70度，东经102.79度）发生6.2级地震，震源深度10千米。据多名网友反映，甘肃兰州、陕西西安、宁夏吴忠、青海西宁等地震感明显。 pic.twitter.com/NRxEDwswTU— 实时头条 (@rt_headlines) December 18, 2023
وتقع المحافظة عند تقاطع مقاطعتي قانسو وتشينغهاي على بعد حوالي 200 كم من حاضرة المقاطعة لانتشو.
وفي أغسطس ضرب زلزال سطحي بقوة 5.4 درجة شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
突发: 12月18日23时59分，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震。官方称已8人遇难。 pic.twitter.com/4ehZIUC7Dq— 萨格尔扎西 SakarTashi (@P9Wb1kMpj484jEW) December 18, 2023
甘肃6.2级地震！ pic.twitter.com/5rZIDeGejs— 往事随风💙💛 (@Gq16Rh8czPraPhk) December 18, 2023
❗️❗️❗️最新消息：据共匪匪媒新华社报道，周一晚些时候，共匪国西北部一些地区发生浅源地震，震感强烈，随即启动了应急响应。— 淘喵先生 (@Baoliaogeming64) December 18, 2023
共匪国地震台网正式测定 12月18日23时59分，在甘肃临夏州积石山县（北纬35.7度，东经102.79度）发生6.2级地震，震源深度10公里。… pic.twitter.com/h0LTCa35td
12月19日凌晨，甘肃临夏积石山连续发生多次地震。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) December 18, 2023
12月18日23时59分在甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震源深度10千米。截至12月19日00时48分，共记录到余震32次，最大震级4.0级。 pic.twitter.com/fbV5KKExbK
المصدر: وكالات + وسائل إعلام صينية