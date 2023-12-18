مراسل RT: القوات الأوكرانية تقصف المدنيين بصواريخ "غراد" معدلة في دونيتسك

أفاد المراسل الحربي لقناة "RT"، رومان كوساريف، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني بدأ باستخدام نوع معدل من راجمات صواريخ "غراد" ضد السكان المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال مراسلنا إن هذه الراجمات هي المكافئ السلوفاكي للصاروخ السوفيتي BM-21 عيار 122 ملم، الذي يحمل أكثر من 9 آلاف عنصر متفجر على شكل كرات معدنية.

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وأشار نائب مدير مركز جمهورية دونيتسك لعلاج الصدمات، فاديم أونوبرينكو، إلى أنه "بالإضافة لقصف المناطق السكنية بالمدفعية وصواريخ "غراد"، بدأوا في إسقاط متفجرات من الطائرات المسيّرة". مشيرا إلى أن المركز يستمر باستقبال المرضى بعد قصف المناطق السكنية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف أراضي جمهورية دونيتسك بشكل يومي، واستهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في المدينة.

المصدر: RT