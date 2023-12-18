صحفي أمريكي: كارلسون بموقفه منع واشنطن من تمويل كييف وخسر عمله في فوكس نيوز

قال الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد، إن المذيع تاكر كارلسون، منع واشنطن من تمويل كييف، وطرد من قناة "فوكس نيوز" لتدخله في شؤون من يكسبون المال من الصراع الأوكراني.

وأوضح الصحفي غرينوالد خلال محادثته مع أحد المراسلين: "ما نعرفه هو أنه عندما تم إلغاء برنامجه، سارعت مجموعة من الجمهوريين في الكونغرس إلى القول أنهم سعداء للغاية لتوقفه عن البث!.. ولأن موقفه ضد الصراع في أوكرانيا جعل من الصعب تمويل كييف!".

وأضاف الصحفي: "رد كارلسون بأن موقفه بشأن أوكرانيا لا يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء عمله كصحفي".

ويعرف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون بانتقاداته لدعم أوكرانيا والسلطات الأمريكية الحالية، حيث قال في برنامجه على منصة "إكس"، إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تكذب بتأكيدها علنا "احتمال هزيمة روسيا في النزاع مع أوكرانيا بفضل الدعم الغربي".

كما كشف كارلسون في وقت سابق، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هدد أعضاء الكونغرس بإرسال أقربائهم للمشاركة في نزاع أوكرانيا في حال أحجامهم عن تقديم المساعدة مجددا لكييف.

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المصدر: نوفوستي