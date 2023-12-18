ابنة بايدن مدينة بآلاف الدولارات من ضرائب الدخل

تدين آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمبلغ 5000 دولار من ضرائب الدخل ابتداء من عام 2015، وفقا لقائمة الامتيازات الضريبية الأخيرة التي حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز".

والامتيازات الضريبية هي مطالبات قانونية تفرضها الحكومة على الممتلكات أو الأصول لتأمين الضرائب غير المدفوعة بعد محاولات متكررة للتحصيل.

وفي الأول من ديسمبر الحالي، أبلغت إدارة الإيرادات في بنسلفانيا في مقاطعة فيلادلفيا، آشلي بايدن (42 عاما) بأن "مبلغ هذه الضرائب أو الفوائد أو الإضافات أو العقوبات غير المدفوعة هو بمثابة امتياز لصالح كومنولث بنسلفانيا على ممتلكات دافعي الضرائب"، بحسب الإشعار.

ويبدأ تاريخ بدء الفترة المدرجة في الامتياز في 1 يناير 2015، عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وينتهي في 1 يناير 2021، قبل أيام من أدائه اليمين كرئيس.

وقال غاريت زيجلر، مؤسس منظمة "ماركو بولو" غير الربحية ومساعد الرئيس السابق دونالد ترامب: "يتحدث جو باستمرار عن كيف أن الأشخاص الأثرياء لا يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب، ويحدث أن كلا من أطفاله لم يدفعوا ضرائبهم.. وهذا مجرد مثال آخر على إهمال عائلة بايدن".

ولدت آشلي بايدن في 8 يونيو 1981، وهي الأصغر بين أبناء جو بايدن والطفلة الوحيدة لجيل بايدن.

ركزت آشلي في على العمل الاجتماعي والنشاط والعمل الخيري طوال حياتها المهنية. وهي تعمل في مركز ديلاوير للعدالة. كما عملت كأخصائية اجتماعية في إدارة خدمات الأطفال والشباب وأسرهم بولاية ديلاوير من عام 2007 إلى عام 2012.

وحصلت على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي من كلية السياسة والممارسة الاجتماعية بجامعة بنسلفانيا في عام 2010.

وفي عام 2017، أثناء عملها في مركز ديلاوير للعدالة أطلقت علامة تجارية خيرية للأزياء "ليفليهود". وفي عام 2019، تركت وظيفتها في مركز ديلاوير للعدالة لمساعدة حملة والدها الرئاسية.

المصدر: "نيويورك بوست"