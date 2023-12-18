نائب رئيس الإكوادور السابق يلجأ إلى سفارة المكسيك

قالت وزارة خارجية المكسيك، إن نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس، وصل إلى السفارة المكسيكية في بلاده وطلب توفير الحماية له وتم السماح له بالدخول كضيف.

وأضافت الوزارة في بيانها، المنشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X: "في 17 ديسمبر 2023، وصل خورخي غلاس إلى السفارة المكسيكية في كيتو، وقدم طلب استقباله وتوفير الحماية له، معربا عن مخاوفه بشأن سلامته وحريته الشخصية". ونوهت الوزارة بأنه بموجب القانون المكسيكي، يسمح لغلاس بالدخول كضيف.

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وفي حال قدم غلاس، طلبا رسميا للحصول على اللجوء السياسي، فسوف تقوم الحكومة المكسيكية بمراجعته بعناية وجمع كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار وفقا للمعاهدات الدولية التي تدخل المكسيك والإكوادور كطرف فيها، وكذلك وفقا للقانون الدولي.

من جانبها دعت الخارجية الإكوادورية عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي X ، السلطات المكسيكية إلى إقناع غلاس بالتعاون مع الهيئات الأمنية في بلاده.

وبحسب صحيفة Primicias، فإن المدعي العام الإكوادوري أوعز في وقت سابق بتحديد مكان غلاس واحتجازه.

وقالت صحيفة محلية أخرى وهي Metro Ecuador، إن غلاس مطلوب للعدالة بتهمة ارتكاب جريمة الاختلاس وإنفاق المال العام بشكل غير مشروع.

المصدر: نوفوستيِ