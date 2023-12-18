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"النتيجة إيجابية".. شولتس يجري فحص فيروس كورونا

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AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بإجرائه لاختبار فيروس كورونا، مضيفا أن أظهر نتيجة إيجابية.

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وكتب شولتس في صفحته على منصة "X": "أظهر الاختبار الحالي لفيروس كورونا خطين. في حال وجود عدد قليل من الأعراض أتوقع مسارا خفيفا للمرض"، مضيفا أنه يخطط حاليا للعمل في عزلة.

وصرح المتحدث باسم حكومة الألمانية شتيفن خيبيشترايت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بأن شولتس على الأرجح لن يتمكن من المشاركة شخصيا في حفل الاستقبال المعلن مسبقا لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو.

وفي 14 ديسمبر الجاري شارك شولتس في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

المصدر: نوفوستي

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