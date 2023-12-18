"النتيجة إيجابية".. شولتس يجري فحص فيروس كورونا

أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بإجرائه لاختبار فيروس كورونا، مضيفا أن أظهر نتيجة إيجابية.

إقرأ المزيد

وكتب شولتس في صفحته على منصة "X": "أظهر الاختبار الحالي لفيروس كورونا خطين. في حال وجود عدد قليل من الأعراض أتوقع مسارا خفيفا للمرض"، مضيفا أنه يخطط حاليا للعمل في عزلة.

Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche. Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 18, 2023

وصرح المتحدث باسم حكومة الألمانية شتيفن خيبيشترايت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بأن شولتس على الأرجح لن يتمكن من المشاركة شخصيا في حفل الاستقبال المعلن مسبقا لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو.

وفي 14 ديسمبر الجاري شارك شولتس في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

المصدر: نوفوستي