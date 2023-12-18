2700 دولار هي السبب.. الكشف عن تفاصيل سبقت تفجير نائب أوكراني 3 قنابل في اجتماع مجلس محلي

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لمشاجرة في مجلس قرية كيريتسكوفسكي بمقاطعة "زاكارباتيا" حدثت قبل يوم واحد من تفجير النائب المحلي سيرغي باترين 3 قنابل يدوية خلال اجتماع مجلس القرية.

وبدا في مقطع الفيديو رجل يرتدي الزي العسكري بينما يجادل المجلس ويقف جنبا إلى جنب النائب باترين.

وفي الفيديو يقول الرجل في الزي العسكري: "لا شيء يتغير في السنة الثانية من الحرب. حاذروا لأنه سيعود من الجبهة 120 فردا عسكريا، وماذا سيحدث حينها.. لا أحسد الضباط المحليين أو أيا منكم".

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وتابع الرجل العسكري حديثه أنه ضد المكافآت المقدمة لرئيس المجلس، واقترح استخدام هذه الأموال لشراء معدات للعسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، حيث قال إن وظيفة رئيس المجلس هي حل المشكلات، وربما الحصول على الأموال لشراء طائرات مروحية مسيرة وأجهزة رؤية ليلية للجيش الأوكراني.

وبدا في مقطع الفيديو باترين معبرا عن دعمه للرجل.

وفي وقت سابق أفاد موقع Strana.ua أن باترين، قبل أيام قليلة من التفجير، نشر مقطع فيديو انتقد فيه أحد قدامى العاملين في المجلس لأن موازنة عام 2024 تضمنت 2700 دولار لمدير شركة المرافق، في الوقت الذي تعاني منه القرية من مشكلات في المياه منذ عدة سنوات.

وكان النائب عن حزب "خادم الشعب" الحاكم سيرغي باترين قد قام بتفجير 3 قنابل يدوية يوم الجمعة الماضي خلال جلسة لمجلس القرية، وأصيب 26 شخصا، توفي أحدهم لاحقا.

وقد فتحت الشرطة قضية جنائية تحت بند "هجوم إرهابي"، واتهم جهاز الأمن الأوكراني باترين بارتكاب الهجوم الإرهابي، وحكمت محكمة مدينة أوجغورود باحتجاز باترين دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

المصدر: RT