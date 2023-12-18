إصابة العشرات بانفجار مستودع للوقود في العاصمة الغينية كوناكري (فيديوهات)

هز انفجار مستودعا للوقود في العاصمة الغينية كوناكري اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة العشرات، بحسب ما أفاد طبيب وسكان محليون.

وقال مامادوبا سيلا، الجراح في مستشفى دونكا لوكالة "فرانس برس" إن "عشرات الجرحى وصلوا إلى اثنين من المستشفيات الرئيسية في كوناكري".

ووقع الانفجار المصحوب بحريق بعد منتصف الليل بقليل في حي كالوم الإداري والتجاري قرب الميناء، بحسب وسائل إعلام محلية.

Explosion au dépôt de carburant à Kaloum : découvrez les premières vidéos pic.twitter.com/r3hubiTghv — aConakry Live (@aConakryLive) December 18, 2023

وتعمل السلطات الأمنية على إخلاء المباني المجاورة، بعد أن امتد الحريق الكبير الناجم عن الانفجار إلى المناطق السكنية.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانفجار أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في السماء بينما فر السكان من المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

WATCH: Massive explosion rocked a fuel depot in the Guinea capital Conakry, dozens injured pic.twitter.com/afqkujSU8P — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 18, 2023

🚨#BREAKING: A massive explosion at a fuel depot in the Guinea capital Conakry, Many injured reported. pic.twitter.com/AOF6Os9pvF — World Source News 24/7 (@Worldsource24) December 18, 2023

المصدر: "أ ف ب" + RT