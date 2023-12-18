 
مباشر

إصابة العشرات بانفجار مستودع للوقود في العاصمة الغينية كوناكري (فيديوهات)

أخبار العالم

إصابة العشرات بانفجار مستودع للوقود في العاصمة الغينية كوناكري (فيديوهات)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmab

هز انفجار مستودعا للوقود في العاصمة الغينية كوناكري اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة العشرات، بحسب ما أفاد طبيب وسكان محليون.

وقال مامادوبا سيلا، الجراح في مستشفى دونكا لوكالة "فرانس برس" إن "عشرات الجرحى وصلوا إلى اثنين من المستشفيات الرئيسية في كوناكري".

ووقع الانفجار المصحوب بحريق بعد منتصف الليل بقليل في حي كالوم الإداري والتجاري قرب الميناء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعمل السلطات الأمنية على إخلاء المباني المجاورة، بعد أن امتد الحريق الكبير الناجم عن الانفجار إلى المناطق السكنية.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانفجار أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في السماء بينما فر السكان من المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

المصدر: "أ ف ب" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا