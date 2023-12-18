"Mirror" تذكر الغرب بسلاح روسي خطير

كتبت صحيفة "Mirror" أن منظومة "أفانغارد" الصاروخية الروسية قادرة على إصابة عدد كبير من الأهداف في العالم خلال 30 دقيقة.

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وقالت الصحيفة إنه يجب على الدول الغربية النظر بعناية في واقع تزويد القوات المسلحة الروسية بهذه المنظومة.

وأشارت إلى أن هذا السلاح يصيب هدفه بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بمقدار 27 مرة، مذكرة بأن المنظومة المزودة بوحدة انزلاق تفوق سرعتها سرعة الصوت وتتجاوز الغلاف الجوي للأرض قبل القضاء على الأهداف المحددة.

وأضافت: "إنها الأسلحة الوحيدة من نوعها في العالم، ويقول بوتين إنه لا توجد لدى الغرب وسائل لإيقافها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أكملت إعادة تسليج وحداتها الأخرى لاستخدام منظومة "أفانغارد" المتمركزة في الصوامع.



المصدر: RT