قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن أوكرانيا تستطيع الاستمرار مدة شهرين فقط دون المساعدة المالية الغربية.

وأضافت غورغييفا: "كييف تستطيع تحمل عجز في التمويل قصير المدة لا تتجاوز الشهرين".

ودعت غورغييفا، الدول الغربية إلى "تقديم عشرات المليارات من الدولارات بشكل عاجل"، إلى أوكرانيا لتجنب التهديدات المحيقة باقتصادها.

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وشددت المديرة العامة، على أن المزيد من التأخير في تقديم المساعدات لسلطات كييف، قد يجبرها على العودة إلى "السياسات المزعزعة للاستقرار مثل طباعة النقود".

وقالت: "من المهم ألا تطول هذه الفترة، لأنها ستفرض المزيد من الضغوط على أوكرانيا وسيتعين عليها التكيف مع الوضع في الوقت الذي كانت فيه البلاد تتوقع تحسنا في الآفاق الاقتصادية".

ويشار إلى أن سلطات كييف، واجهت مؤخرا انخفاضا كبيرا في حجم المساعدات الغربية. وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وبعدها ستنتهي إمكانيات تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لاستمرار هذا الدعم لاحقا.

من جانبها، عرقلت هنغاريا الموافقة على زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بقيمة 66 مليار يورو، بما في ذلك 50 مليارا لكييف.

المصدر: نوفوستي