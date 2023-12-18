السودان يطلب من 3 دبلوماسيين من تشاد مغادرة أراضيه خلال 72 ساعة

أخطرت وزارة خارجية السودان وزارة الخارجية التشادية بقرارها إعلان 3 عاملين ودبلوماسيين بسفارة تشاد أشخاصا غير مرغوب فيهم ومغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

ويأتي قرار الطرد استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل على خلفية إعلان تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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والتشاديون هم: إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان، العقيد نصر الدين محمدين روقي الملحق العسكري، محمد طاهر ترجوك الملحق الفني.

وأعلنت حكومة تشاد السبت أن 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة بسبب ما اعتبرتها "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في بلدهم.

المصدر: سونا