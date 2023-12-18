قال مصدر في مديرية الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية إن عناصر المخابرات الروسية عثروا في منطقة فولنوفاخا بالجمهورية على مخبأ مع وثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني.

وأضاف المصدر: "نتيجة لنشاطات مشتركة بين عناصر الأمن الفيدرالي وقسم مكافحة التجسس العسكري لأسطول المحيط الهادئ، تم اكتشاف مخبأ يحتوي على وثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة فولنوفاخا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتدل المعلومات المتوفرة على أنه كان من المقرر إخلاء هذا المخبأ قبل بدء العملية العسكرية الخاصة".

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وأشار المصدر إلى أنه خلال دراسة الوثائق الموجودة في المخبأ، تم الحصول على معلومات هامة عن نشاطات أجهزة الأمن الأوكرانية في المنطقة، بما في ذلك عن المتعاملين معها وعن المتورطين في أعمال تخريبية وإرهابية.

المصدر: نوفوستي