صرح رئيس الاتحاد الأوكراني لمستخدمي المرافق العامة، أوليغ بوبينكو، بأن انهيار مترو الأنفاق في كييف سيشكل كارثة غير مسبوقة، ويشير إلى التدمير الكامل للبنية التحتية في البلاد.

ويقول الخبير في الإسكان والخدمات المجتمعية: "هذا أكثر من مجرد محطة المترو. هذا انهيار إداري، هذا أمر تقني، كل ما تريدونه، هذا ببساطة لا يمكن أن يحدث. بنيتنا التحتية مدمرة بالكامل، ولا أحد يعتني بها".

ونصح بوبينكو سكان العاصمة الأوكرانية بعدم تصديق تصريحات السلطات بشأن إعادة تشغيل المترو خلال ستة أشهر. ووفقا له، فإن إصلاح المترو سيتأخر بالتأكيد بسبب نقص الأموال ومشاكل الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح الخبير أن تتحول أوكرانيا قريبا إلى "إمارات إقطاعية" نظرا لأن الدولة تركت صيانة البنية التحتية بالكامل للسلطات المحلية.

المدن الغنية فقط هي التي ستكون قادرة على البقاء في مثل هذه الظروف، كما يخشى أحد المتخصصين في الإسكان والخدمات المجتمعية.

واختتم بوبينكو قائلا: "ببساطة، سوف تموت المدن الصغيرة.. سيتم القضاء على مناطق سكنية بأكملها لأنه لن يكون هناك أموال. سيتم ببساطة تصفية المخزون من المساكن".

وفي 8 ديسمبر، أعلنت سلطات كييف عن توقف حركة القطارات في القسم الواقع بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق بسبب الفيضانات في النفق.

وأشار رئيس مترو كييف، فيكتور براغنسكي، إلى أن الفيضانات ربما حدثت لعدة أسباب، أولها عمل رديء الجودة للمقاول العام، الذي أكمل المشروع دون العزل المائي وإصلاح النفق كيميائيا.

أما السبب الثاني فيعود إلى تدفق نهر الليبيد، ووجود مياه خلف حافة النفق، ولا يمكن أيضا استبعاد الظروف الجيولوجية الصعبة على شكل عوامات.

المصدر: RT