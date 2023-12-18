نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابقة: المعلومات السرية تتسرب مسبقا من المقر العسكري

صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابقة آنا ماليار، معلقة على اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية، بأن المعلومات السرية سبق وتسربت من المقر العسكري.

وكتبت في قناتها على "تلغرام": "حقيقة أن لدينا تسريبات لمعلومات سرية، على سبيل المثال من المقر الرئيسي – الإجابة ستكون نعم"، وخلصت ماليار إلى أن الأسرار العسكرية أصبحت علنية في أكثر من مناسبة.

هذا وذكرت وكالة "آر بي كا" الأوكرانية يوم الأحد، نقلا عن مصدر في الدوائر العسكرية، أنه تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وتم فتح قضية جنائية، حسبما أفاد جهاز الأمن الأوكراني.

في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وأثار مقال القائد الأعلى لمجلة "الإيكونوميست" ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود، وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس النظام في كييف الذي سارع إلى دحضه.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسا له في الانتخابات الرئاسية.

ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير، واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجوما مباشرا على زالوجني واعترافا فعليا بالصراع بينهما.

المصدر: RT