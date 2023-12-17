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مقتل 12 شاب وشابة على الأقل في هجوم خلال احتفالاتهم قبل عيد الميلاد في المكسيك (صور)

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مقتل 12 شاب وشابة على الأقل في هجوم خلال احتفالاتهم قبل عيد الميلاد في المكسيك (صور)
Globallookpress
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أدى هجوم مسلّح خلال احتفال في مدينة سالفاتييرا في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك إلى مقتل 12 شخصا على الأقل صباح الأحد بحسبما أفادت به السلطات المحلية.

وأعلنت النيابة العامة في غواناخواتو وهي من الولايات المكسيكية التي تشهد أعمال عنف كثيرة بسبب وجود عصابات إجرامية، "حتى الآن، هناك 12 قتيلا".

كما أشارت السلطات أيضا إلى نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم حصل في مزرعة "سان خوسيه ديل كارمن" التي يتم استئجارها لتنظيم حفلات.

وكان الضحايا من فئة الشباب وكانوا يشاركون في احتفالات تسبق عيد الميلاد على ما ذكرت مؤسسة "تييرا نيغرا" التي تدعم مشاريع اجتماعية في المدينة.

وسجلت هجمات كهذه في السنوات الأخيرة في غواناخواتو التي تسجل أكبر عدد من عمليات القتل بين الولايات المكسيكية منذ مطلع السنة مع 3029 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.

وأصبحت هذه المنطقة التي تضم مركزا صناعيا مزدهرا، مسرحا لنزاعات بين جماعة سانتا روسا دي ليما وكارتل خاليسكو-الجيل الجديد الذي ينشط في الاتجار بالمخدرات وسرقة النفط وغيرها من الجرائم.

وتفيد الأرقام الرسمية بمقتل أكثر من 420 ألف شخص في المكسيك غالبيتهم ضحايا أعمال إجرامية منذ ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة الفيدرالية عملية عسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات أثارت جدلا كبيرا.

المصدر: أ ف ب

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