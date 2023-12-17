مقتل 12 شاب وشابة على الأقل في هجوم خلال احتفالاتهم قبل عيد الميلاد في المكسيك (صور)

أدى هجوم مسلّح خلال احتفال في مدينة سالفاتييرا في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك إلى مقتل 12 شخصا على الأقل صباح الأحد بحسبما أفادت به السلطات المحلية.

وأعلنت النيابة العامة في غواناخواتو وهي من الولايات المكسيكية التي تشهد أعمال عنف كثيرة بسبب وجود عصابات إجرامية، "حتى الآن، هناك 12 قتيلا".

La madrugada de este domingo se registró un ataque armado en la comunidad de San José del Carmen, en Salvatierra, Guanajuato; 11 personas murieron y 12 resultaron lesionadas. #LasNoticiasDeFOROtv con @nataliaschzc | Sigue la señal por https://t.co/R0rtaHzqZepic.twitter.com/kSHi2r3nk4 — Foro_TV (@Foro_TV) December 17, 2023

كما أشارت السلطات أيضا إلى نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

🚨| MAS4CRE EN #GUANAJUATO: 12 JÓVENES MUERTOS POR BALACERA EN UNA POSADA



La @FGEGUANAJUATO condenó los hechos ocurridos por la madrugada de este domingo, cuando 12 personas perdieron la vida tras un ataque armado en una ex hacienda en el municipio de #Salvatierra. pic.twitter.com/I4K5T0r3Lf — 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐓𝐄 🇲🇽 (@ElInformanteMX) December 17, 2023

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم حصل في مزرعة "سان خوسيه ديل كارمن" التي يتم استئجارها لتنظيم حفلات.

Abrazos no balazos. Once personas fueron asesinadas durante un ataque armado la madrugada del domingo en la comunidad de San José Del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, según informó el gobierno Municipal.



Resultado del e hecho, 11 personas perdieron la vida y 12 más resultaron… pic.twitter.com/6Ff6qx0EXh — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) December 17, 2023

وكان الضحايا من فئة الشباب وكانوا يشاركون في احتفالات تسبق عيد الميلاد على ما ذكرت مؤسسة "تييرا نيغرا" التي تدعم مشاريع اجتماعية في المدينة.

🚨 Al menos 11 fallecidos y 12 lesionados dejó un ataque armado la madrugada de hoy en Salvatierra, #Guanajuato



Vía: @adn40pic.twitter.com/qrIIAGqlpB — xevt - xhvt (@xevtfm) December 17, 2023

وسجلت هجمات كهذه في السنوات الأخيرة في غواناخواتو التي تسجل أكبر عدد من عمليات القتل بين الولايات المكسيكية منذ مطلع السنة مع 3029 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.

وأصبحت هذه المنطقة التي تضم مركزا صناعيا مزدهرا، مسرحا لنزاعات بين جماعة سانتا روسا دي ليما وكارتل خاليسكو-الجيل الجديد الذي ينشط في الاتجار بالمخدرات وسرقة النفط وغيرها من الجرائم.

وتفيد الأرقام الرسمية بمقتل أكثر من 420 ألف شخص في المكسيك غالبيتهم ضحايا أعمال إجرامية منذ ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة الفيدرالية عملية عسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات أثارت جدلا كبيرا.

المصدر: أ ف ب