صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، على حسابه في منصة "إكس"، بأنه بدون الدعم الأمريكي لكييف، لن تتمكن أوكرانيا من الصمود لمدة شهر في مواجهة روسيا.

وكتب ماكغريغور: "بدون مساعدة الولايات المتحدة، قد تصمد أوكرانيا لمدة 30 يوما تقريبا، وهذا حتى في أفضل الأحوال"، ودعا أوكرانيا إلى تحقيق السلام مع روسيا في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلام سيأتي عندما تحقق روسيا أهدافها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن جانبه، صرح الخبير الاقتصادي أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه إذا توقف الغرب عن دعم أوكرانيا العام المقبل، فسيتعين علينا الانتقال إلى خطة بديلة.

في الوقت الحالي، يتم حظر جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن تخصيص الأموال لسلطات كييف من قبل هنغاريا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وخمسة مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لعام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية كدعم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى 50 مليار دولار من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

المصدر: RT