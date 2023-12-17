فصل موظف من الكونغرس الأمريكي على خلفية فضيحة جنسية مدوية تحت قبة مجلس الشيوخ

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن مساعدا صغيرا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ تم فصله من الكونغرس الأمريكي بعد فضيحة تتعلق بتصوير مواد إباحية في قاعة الاجتماعات.

وقال مكتب النائب الديمقراطي بن كاردين إن "إيدان مايسي تشيروبسكي لم يعد يخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "محاولات الاتصال بمايسي تشيروبسكي هذا الصباح للتعليق، لم تكن ناجحة على الفور".

وفي وقت سابق، اندلعت فضيحة في الولايات المتحدة بعد نشر فيديو إباحي مع مثليين جنسيا تم تصويره في قاعة الاجتماعات بمجلس الشيوخ الأمريكي، ونشر موقع The Daily Caller الإخباري مقطعا من هذا الفيديو.

في البداية تم نشر الفيديو في مجموعة مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الصحفيين، فقد تم تصوير الفيديو في غرفة الاستماع رقم 216 باللجنة القضائية بالكونغرس. ووفقا لهم ظهرت في اللقطات طاولة "يجلس عليها أعضاء مجلس الشيوخ في كثير من الأحيان، ويطرحون الأسئلة أثناء جلسات الاستماع".

وكتبت الناشطة الأمريكية اليمينية المتطرفة لورا لومر على قناتها في تلغرام أن أحد "أبطال" الفيديو كان الموظف الديمقراطي في مجلس الشيوخ إيدان مايسي-تشيروبسكي، الذي شارك سابقا في لقطات إعلانية لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية لعام 2020.

من جانبه علق الجمهوري مايك كولينز على الفضائح المحيطة بالحزب الديمقراطي: "أسبوع ملعون لليسار! الإباحية في مجلس الشيوخ، والمواد الإباحية عن الأطفال في فرجينيا، والراقصات في البيت الأبيض، والتماثيل الشيطانية في ولاية أيوا. ما الذي بقي ينقصهم؟".

المصدر: RT