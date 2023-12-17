الخارجية الروسية: يجب على الصحة العالمية استخلاص العبر من قراراتها المتسرعة حول اللقاحات الغربية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إنه يجب على منظمة الصحة العالمية استخلاص استنتاجات من قراراتها المتسرعة فيما يتعلق باللقاحات الغربية خلال جائحة كوفيد-19.

ودعا نائب الوزير المنظمة الدولية إلى استخلاص العبر وعدم تكرار ذلك خلال أي جائحة محتملة في المستقبل.

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وأضاف في حديث للصحفيين في جنيف: "التقيت أمس بقيادة منظمة الصحة العالمية. لدينا مجال عمل مشترك جاد للغاية، لأن منظمة الصحة العالمية مدعوة اليوم إلى تقييم ما تم القيام به خلال جائحة كوفيد، وتقييم مدى نجاحها، ومدى صحة تكتيكاتها فيما يتعلق باختيار الأدوية، وكم برر نفسه نهجها في التعامل مع تصنيف هذه الأدوية واللقاحات. للأسف، يتم اليوم الكشف عن حالات تبين أن الأدوية الغربية، التي تم تصنيفها على عجل من قبل منظمة الصحة العالمية، غير فعالة، بل وكان لها تأثير سلبي على صحة الناس. وخلال الحديث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قمت بلفت الانتباه إلى ذلك، وشددت على ضرورة استخلاص الدروس مما حدث بشكل موضوعي".

وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا تشارك بنشاط في المفاوضات الدولية حول مسودة اتفاق داخل منظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من الأوبئة والاستجابة لها وتصر على أن تأخذ في الاعتبار ما حدث من قبل و"الحاجة إلى التفاعل الموضوعي" لجميع الدول في مجموعة واسعة من القضايا".

وفي أكتوبر الماضي حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن جائحة جديدة ستظهر في المستقبل، ويجب على الدول الاستعداد للرد عليها.

المصدر: نوفوستي