الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 635 عسكريا وإسقاط 91 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 635 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي "ميغ 29" و"سو 25" و91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 90 جنديا.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 250 بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 100 عسكري أوكراني وتم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما معاديا وتم القضاء على 50 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 95 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

تم تدمير منصة إطلاق صواريخ HIMARS، في منطقة كونستانتينوفكا بدونيتسك، وتدمير مستودعات وقود للمقاتلات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد وستاروكونستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، كما تم استهداف تجمعات للقوى المسلحة الأوكرانية.

إسقاط مقاتلة أوكرانية "ميغ 29" ومقاتلة "سو 25" بمقاطعة نيكولاييف ودونيتسك.

تم اعتراض صاروخي HIMARS وقنبلة موجهة JDAM .

إسقاط 91 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية