كييف: تسوية خلاف أوكراني روماني طويل الأمد حول قناة للملاحة

قال وزير البيئة والموارد الأوكراني روسلان ستريليتس، إن بلاده تمكنت من تسوية خلاف طويل الأمد مع رومانيا حول الوفاء بمتطلباتها خلال بناء قناة للنقل بين نهر الدانوب والبحر الأسود.

وأضاف: "تلتزم أوكرانيا بتعهداتها المتعلقة بالتكامل الأوروبي بموجب اتفاقية إسبو. وعلى هامش الاجتماع التاسع لأطراف اتفاقية إسبو، تم حل الخلاف المستمر منذ 20 عاما مع رومانيا حول الوفاء بمتطلباتها لبناء قناة نهر الدانوب- البحر الأسود".

إقرأ المزيد

وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا قامت "بواجبها" و"قطعت شوطا طويلا لجعل المشروع متوافقا مع متطلبات الاتفاقية" لأن كييف "مهتمة ومعنية بعلاقات حسن الجوار وبالامتثال للقانون الدولي". بالإضافة إلى ذلك، اعترفت كييف بأنها المخطئة في هذا الخلاف، وهو ما تم تصحيحه أخيرا.

تم افتتاح المرحلة الأولى من قناة الدانوب-البحر الأسود في عام 2004 من قبل ليونيد كوتشما، الذي كان رئيسا لأوكرانيا في ذلك الوقت. وأكد كوتشما أن مصب نهر الدانوب سيصبح مركزا رئيسيا للنقل الأوروبي، ووصف ذلك باستعادة العدالة التاريخية.

وزعم كوتشما أنه أثناء بناء القناة تم الالتزام بجميع المتطلبات البيئية الدولية، وتم تنظيف مصب النهر دون حدوث إضرار بالبيئة. وأعلنت السلطات الرومانية بدورها أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. واحتجت رومانيا على بناء القناة، مؤكدة أنها سترفع منسوب المياه في نهر الدانوب وتلحق أضرارا جسيمة ببيئة حوض النهر بأكمله. وسرعان ما احتجت المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن دلتا الدانوب تقع تحت حماية اليونسكو. وعلقت أوكرانيا العمل، مع التأكيد على أن استعادة الملاحة في نهر الدانوب السفلي هو حق سيادي لها.

المصدر: نوفوستي