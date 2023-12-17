جمارك ألمانيا تحذر: سنصادر هدايا عيد الميلاد القادمة من روسيا

حذرت سلطات الجمارك الألمانية من أنها ستصادر هدايا عيد الميلاد التي تصل إلى ألمانيا من روسيا على خلفية ضرورة الالتزام بنظام العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وذكّرت السلطات في رسالتها باللائحة رقم 833/2014 التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في 31 يوليو 2014 في العقوبات المناهضة لروسيا.

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حيث يحظر استيراد العديد من السلع من روسيا، وتشمل البضائع التي يمكن أن تندرج تحت إطار طرود الهدايا، كالورق والمنتجات الخشبية والأحجار والمعادن الثمينة والسجائر كما أن المنتجات البلاستيكية والمنتجات الكيماوية، بما في ذلك مستحضرات التجميل. وحتى الكتب أو الألعاب يمكن أن تبقى في نقاط مراقبة الحدود بسبب اللائحة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2014.

في الوقت نفسه، أكدت السلطات الألمانية أنه لا توجد استثناءات من الحظر المفروض على طرود الهدايا التي تخضع لملحق لوائح العقوبات وحذرت من أن الأشياء الخاضعة للعقوبات قد يتم حجزها ومصادرتها في نقاط التفتيش الحدودية.

في سياق متصل، أغلقت السلطات الفنلندية، في وقت سابق، سبعة معابر من أصل ثمانية على الحدود مع روسيا، ويسري قرار الإغلاق حتى 23 ديسمبر.

المصدر: تاس