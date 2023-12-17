كوليبا عن قهوة شولتس: أفضل هدية عيد ميلاد من برلين

أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن سروره لدعوة المستشارالألماني رئيس وزراء هنغاريا لاحتساء القهوة خارج القاعة بعدما وصلت مناقشات دعم أوكرانيا لطريق مسدود بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة مع صحيفة "بيلد": "ما فعله المستشار الألماني أولاف شولتس في القمة لمنع تهديد هنغاريا من التلويح باستخدام حق النقض (الفيتو)سيسجل في التاريخ.. ربما تكون هذه أفضل هدية عيد ميلاد من برلين".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن المستشار الألماني أولاف شولتس، دعا رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى مغادرة القاعة عند تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا. ما أتاح لقادة 26 دولة أوروبية اتخاذ قرار لصالح بدء المفاوضات مع كييف.

وتؤكد الصحيفة أن استراتيجية شولتس أثارت الاستغراب والدهشة في بروكسل وخارجها، لأن أداء المستشار على المسرح الأوروبي منذ تعيينه في عام 2021 كان مخيبا للآمال حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن النقاد لاحظوا افتقاره إلى مهارات التفاوض والتواصل التكتيكي مقارنة بالمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

ووفقا للصحيفة، فإن فكرة خروج زعيم إحدى دول الاتحاد الأوروبي من القاعة بهدف تحقيق الإجماع هي فكرة غير معتادة إلى حد كبير. وفي الواقع، لم يتمكن المسؤولون والدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي في قمة يوم الخميس من تحديد ما إذا كانت خطوة شولتس قد استخدمت من قبل.

إلا أن وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو نفى هذه التقارير ووصف بوليتيكو بأنها صحيفة صفراء.

بدوره أكد أوربان أن بلاده لم تغير موقفها ولن تشارك "هذا القرار السيئ" مع دول أخرى.

وفي وقت سابق، ذكرت هنغاريا أنها لا توافق بشكل قطعي على بدء المفاوضات مع كييف بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، واقترحت عدم طرح هذه القضية حتى على القمة، بل العودة إليها "خلال 5 إلى 10 سنوات" بعد تطوير استراتيجية جديدة للعلاقات مع أوكرانيا.

بدوره صرح نائب وزير الزراعة والأغذية البولندي ميشال كولودزييتشاك بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضر بشكل كبير بالزراعة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي