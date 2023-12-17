فيديو.. "حديث ودي في آخر لقاء" جمع أمير الكويت الراحل ومحمد بن سلمان يتصدر "x"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الصباح مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معتبرين أنه "حديث ودي سابق بآخر لقاء بينهما".

وقال النشطاء عبر منصة "x" ، "الشعوب الخليجية تستذكر حديثا وديا سابقا جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح".

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وتداول نشطاء مقتطفات لتصريح ولي العهد السعودي مخاطبا أمير الكويت الراحل: "أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم".

اللقاء الاخير

لـ ولي العهد و امير الكويت رحمه الله #محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/oGcUjx1YtA — أتباع بن سلمان 🇸🇦 (@MBS_TWIQ) December 16, 2023

حديث ودي بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح

عند زيارة سمو ولي العهد الى دولة الكويت 🇰🇼🇸🇦💚

pic.twitter.com/SdXOskNBP0 — Eng-mohammed Alotibi (@DmfMohe) December 16, 2023

( الشعوب الخليجية تستذكر حديث ودي سابق جمع ولي العهد السعودي وأمير #الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح:



"هذه غالية، وأغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم" 🇸🇦 🇰🇼 ) ..

pic.twitter.com/00hsfaMhqJ — مجتهد السعودية ١٧٢٧م (@mujtahede) December 16, 2023

ترند " #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح "



الشعوب الخليجية تستذكر حديث ودي سابق جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الاحمد الصباح.

🇸🇦🇰🇼♥️

pic.twitter.com/EgF9sjgeby — TRND (@NOWTRND) December 16, 2023

اللقاء الاخير

لـ ولي العهد و امير الكويت رحمه الله #محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/oGcUjx1YtA — أتباع بن سلمان 🇸🇦 (@MBS_TWIQ) December 16, 2023

ونعى قادة العديد من الدول العربية والغربية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، ونكست أعلامها وأعلنت الحداد الرسمي.

المصدر: RT