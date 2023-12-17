فيديو.. "حديث ودي في آخر لقاء" جمع أمير الكويت الراحل ومحمد بن سلمان يتصدر "x"
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الصباح مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معتبرين أنه "حديث ودي سابق بآخر لقاء بينهما".
وقال النشطاء عبر منصة "x" ، "الشعوب الخليجية تستذكر حديثا وديا سابقا جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح".
وتداول نشطاء مقتطفات لتصريح ولي العهد السعودي مخاطبا أمير الكويت الراحل: "أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم".
اللقاء الاخير— أتباع بن سلمان 🇸🇦 (@MBS_TWIQ) December 16, 2023
لـ ولي العهد و امير الكويت رحمه الله #محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/oGcUjx1YtA
حديث ودي بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح— Eng-mohammed Alotibi (@DmfMohe) December 16, 2023
عند زيارة سمو ولي العهد الى دولة الكويت 🇰🇼🇸🇦💚
pic.twitter.com/SdXOskNBP0
( الشعوب الخليجية تستذكر حديث ودي سابق جمع ولي العهد السعودي وأمير #الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح:— مجتهد السعودية ١٧٢٧م (@mujtahede) December 16, 2023
"هذه غالية، وأغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم" 🇸🇦 🇰🇼 ) ..
pic.twitter.com/00hsfaMhqJ
ترند " #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح "— TRND (@NOWTRND) December 16, 2023
الشعوب الخليجية تستذكر حديث ودي سابق جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الاحمد الصباح.
🇸🇦🇰🇼♥️
pic.twitter.com/EgF9sjgeby
اللقاء الاخير— أتباع بن سلمان 🇸🇦 (@MBS_TWIQ) December 16, 2023
لـ ولي العهد و امير الكويت رحمه الله #محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/oGcUjx1YtA
ونعى قادة العديد من الدول العربية والغربية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، ونكست أعلامها وأعلنت الحداد الرسمي.
المصدر: RT