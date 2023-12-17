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فيديو.. "حديث ودي في آخر لقاء" جمع أمير الكويت الراحل ومحمد بن سلمان يتصدر "x"

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الصباح مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معتبرين أنه "حديث ودي سابق بآخر لقاء بينهما".

وقال النشطاء عبر منصة "x" ، "الشعوب الخليجية تستذكر حديثا وديا سابقا جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح".

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وتداول نشطاء مقتطفات لتصريح ولي العهد السعودي مخاطبا أمير الكويت الراحل: "أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم".

ونعى قادة العديد من الدول العربية والغربية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، ونكست أعلامها وأعلنت الحداد الرسمي.

المصدر: RT

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