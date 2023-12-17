آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wm29
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- رئيس وزراء أوكراني سابق يعلق على آفاق انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي
- اعتراف صادم من جنرال أوكراني مخضرم عن الجيش الروسي
- برلماني أوروبي: العقوبات تضر بالاتحاد الأوروبي أكثر مما تصيب روسيا
- "نيويورك تايمز": قوات كييف تصف الهجوم المضاد عند نهر الدنيبر بمهمة انتحارية
- "نيوزويك" تتنبأ كيف سيستقبل زيلينسكي العام الجديد 2024
- "يوروباروميتر": 60% من سكان سلوفاكيا يعارضون تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية لأوكرانيا
- مستخدمو موقع التواصل "X" ينتقدون ماكرون بسبب بوتين
- "سكاي نيوز": ظهور بوتين بتلك الثقة يعكس نجاح الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
- بوليانسكي: أوكرانيا أضاعت فرصة السلام.. والاتفاق القادم سيكون لإعلان استسلام كييف
- شويغو يهنئ العسكريين والمحاربين القدامى الروس في يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية
- تركيا وبلغاريا ورومانيا تعتزم تشكيل مجموعة لمكافحة الألغام في البحر الأسود
- فلوريان فيليبو: يجب على فرنسا أن تتوقف عن تمويل زيلينسكي كما فعل الاتحاد الأوروبي