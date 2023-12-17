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اعتراف صادم من جنرال أوكراني مخضرم عن الجيش الروسي

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اعتراف صادم من جنرال أوكراني مخضرم عن الجيش الروسي
Sputnik
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قال الجنرال المتقاعد في القوات الأوكرانية سيرغي كريفونوس، للقناة التلفزيونية الخامسة، إن روسيا تتفوق على أوكرانيا في جودة تدريب الوحدات، وتقوم بتشكيل وحدات قتالية جديدة بكفاءة.

وأضاف كريفونوس: "قام الجيش الروسي في عمق أراضي روسيا، بتنظيم عمليات التدريب والإعداد بفعالية ونشاط، ويتم هناك تشكيل وحدات وقطع عسكرية جديدة تخضع لتدريب جيد، وتجهيز عالي الجودة، مما يمنحهم إمكانيات قتالية عالية".

اعتراف صادم من جنرال أوكراني مخضرم عن الجيش الروسي

وتابع الجنرال المتقاعد القول: "تتوفر لديهم كل الأمور اللازمة لتشكيل الوحدات الجديدة. وبفضل التنظيم الصحيح للتدريب والاستخدام الصحيح للأسلحة التي يقومون بإنتاجها، تمكنوا من تحقيق نجاحات معينة".

وأشار الضابط الأوكراني السابق، إلى أن الجيش الروسي يستخدم أيضا طائرات بدون طيار من طراز FPV بنجاح. ووفقا له، ضاعفت القوات المسلحة الروسية تقريبا استخدام هذا السلاح الفعال للغاية على طول خط المواجهة بأكمله.

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بالإضافة إلى ذلك، خلص هذا الرجل العسكري إلى أن الجنود الروس لديهم دوافع جيدة ليس فقط من الناحية المعنوية، بل والمالية أيضا.

وفي وقت سابق، اتهم كريفونوس الحكومة الأوكرانية بتجاهل الوضع الصعب والمزري للقوات الأوكرانية وخسائرها الفادحة.

يشار إلى أن كريفونوس، يحمل رتبة لواء في الجيش الأوكراني، وشغل في فترة سابقة منصب النائب الأول لقائد قوات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية. وفي الفترة من مارس 2019 إلى ديسمبر 2020 - نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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