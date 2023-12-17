"نيوزويك" تتنبأ كيف سيستقبل زيلينسكي العام الجديد 2024

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وعلى خلفية الإخفاقات التي تتكبدها القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهات، سيستقبل العام الجديد 2024 بمزاج لا يحسد عليه.

وأضافت المجلة: "في حين أن كييف تقف على أعتاب العام الجديد، حيث هناك فرصة ضئيلة لإنهاء النزاع مع روسيا، فإن زيلينسكي ليس على موجة استقبال العام الجديد في مزاجه".

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ولفتت "نيوزويك" إلى أنه على خلفية الطريقة القتالية التي تقدمها القوات المسلحة الروسية، فإن ذخيرة حلفاء أوكرانيا لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية سوف تنفد منهم.

وأردفت: "وفي الولايات المتحدة يتساءلون على نحو متزايد حول جدوى تقديم المزيد من الدعم لكييف".

وكانت مجلة "نيوزويك" قد ذكرت في وقت سابق أن فلاديمير زيلينسكي واجه مؤخرا سلسلة من الإخفاقات.

اللافت أيضا أنه في 11 ديسمبر الجاري، انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس، لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

بدوره، قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن نقص الأموال وفشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيؤديان إلى انهيار الدولة في أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات