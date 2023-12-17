"نيويورك تايمز": قوات كييف تصف الهجوم المضاد عند نهر الدنيبر بمهمة انتحارية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن جنود مشاة البحرية الأوكرانية، وصفها محاولات تنفيذ الهجوم المضاد في المناطق الجنوبية من خيرسون عند نهر الدنيبر بأنها قاسية و"انتحارية".

وقال أحد المقاتلين الأوكرانيين يُدعى أليكسي للصحيفة: "من المستحيل الحصول على موطئ قدم هناك [على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر]، هذه ليست حتى معركة من أجل البقاء. هذه مهمة انتحارية".

كما نفى الجيش تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بأن القوات الأوكرانية تمكنت من الوصول إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر وإنشاء عدة معاقل، ووصف المقاتلون هذه المعلومات بأنها مبالغ فيها.

وبحسب الجنود الأوكرانيين، تعود أسباب الخسائر العديدة في منطقة بلدة كرينكي، إلى ضعف التدريب واللوجستيات لدى العسكريين الأوكرانيين.

وبحسب "نيويورك تايمز"، لم تعلق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بعد على اتهامات الجيش.

وتنفذ قوات كييف محاولات هجومية فاشلة منذ بداية يونيو الماضي، ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقدت كييف في ستة أشهر أكثر من 125 ألف شخص وأكثر من 16 ألف قطعة سلاح، وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أن الهجوم لم يحقق نتائج مهمة لأوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت تصريحات متكررة في الغرب وفي كييف نفسها مفادها أن الهجوم المضاد لم يكن ناجحا بالقدر الكافي، وأن الوضع على الجبهة كان بمثابة طريق مسدود بالنسبة للجانب الأوكراني.

المصدر: RT