"سكاي نيوز": ظهور بوتين بتلك الثقة يعكس نجاح الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

أشاد الصحفي في "سكاي نيوز" شون بيل، بخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الكبير، عن نجاح الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

وأكد شو بيل، أن "ظهور بوتين يعكس بالتأكيد ثقته المتزايدة في أن تيار النزاع يتحول لصالحه"، ووفقاً للصحفي، بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد، شكك القادة الغربيون في قدرة أوكرانيا على النصر.

وأضاف الكاتب في مقاله لـ "سكاي نيوز"، أن النقاش في الغرب يتزايد حول أن استمرار الأعمال القتالية لن يؤدي إلا إلى "خسائر بين الأوكرانيين".

وفي المؤتمر الصحفي السنوي الكبير لتلخيص أحداث هذا العام، قال بوتين إن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم ولن تتغير.

وقال بوتين: "السلام سيتحقق عندما نصل إلى أهدافنا التي لم تتغير، وهي اجتثاث النازية في أوكرانيا ونزع سلاح الدولة الأوكرانية والوضع الحيادي لها، أعتقد أن إمداد أوكرانيا سوف يتوقف في يوم ما. هناك 747 دبابة تم تدميرها، وأكثر من ألفين من المدرعات منذ الهجوم الأوكراني المضاد".

وأكد الرئيس الروسي أن "هناك آلافا من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ولسنا بحاجة إلى إعلان التعبئة العامة، والقوات المسلحة الروسية تتقدم على طول خط المواجهة وتعزز مواقعها".

وشدد على أن "العدو أعلن الهجوم المضاد ولم يحقق أي نتائج، والمحاولات الأخيرة كانت محاولة تحقيق اختراق في الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والوصول إلى القرم. لم يتحقق ذلك، ودفعوا بجنودهم نحو "طريق بلا عودة"، جرح 6 جنود لنا، بينما بلغت خسائر العدو عشرات القتلى، وقد قررت القيادة السياسية التضحية بهؤلاء لأهداف سياسية، من أجل طلب المساعدات".

وسبق أن أشار الرئيس مرارا وتكرارا إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يكن له أي نتائج، وأكد بوتين أن روسيا تتحرك بهدوء نحو تحقيق أهداف العملية الخاصة، معربا عن ثقته في استكمال كافة المهام.

المصدر: RT