أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في زابوروجيه

تمكنت وحدات الاستخبارات الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية، من إسقاط طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات الأوكرانية، وانفجرت في بلدة فوديانوي بمقاطعة زابوروجيه.

وذكرت سلطات المقاطعة أنه "في بلدة فوديانوي، بناحية كامينسكو دنيبروفسكي، سقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وانفجرت، بعدما تمكنت وحدة وسائل الحرب الإلكترونية من اعتراضها في شارع شورسا".

وأشارت السلطات إلى أنه لم يقع إصابات بين المدنيين، وتعرضت سيارة على الطرق لأضرار نتيجة الحادث.

وصرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أغوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تؤرق القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات المسلحة الروسية قادرة على التشويش بنجاح على الإشارات المرسلة للصواريخ الأمريكية العالية الدقة.

ولوحظ أنه بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، كان على القوات الأمريكية والأوكرانية "البحث عن حلول بديلة" وتعديل قاذفات الصواريخ.

ويشير موقع "ديفينس وان" أيضا إلى أن روسيا تمتلك مجموعة متنوعة من قدرات الحرب الإلكترونية المتقدمة، بما في ذلك المنشآت التي يمكنها التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي على مسافة تصل إلى 24 كيلومترا.

ويشير الموقع إلى أن جنود القوات الأوكرانية قد أبلغوا عن الكفاءة العالية للأنظمة الروسية القادرة على إسقاط المركبات الجوية الأوكرانية المسيرة وقمع إشارة اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

المصدر: RT