انتقد مستخدمو "X" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه "لم يغير رقم هاتفه" وإنه مستعد للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ما قاله ماكرون كان ردا على تصريح بوتين خلال خطابه السنوي الذي عقد يوم الخميس 14 ديسمبر الماضي، وذكر فيه أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاعل مع فرنسا، وقد كانت هناك علاقات عمل جيدة مع ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي أوقفها.

وعلقت آني أرنو على ما قاله الرئيس الفرنسي قائلة: "إنه مستوى صفري من الدبلوماسية".

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وقال المشترك نيو إكس مشككا: لا أعتقد أن بوتين سيتصل.

وقال آلان ميترو منتقدا: المفاوضات هي الخطوة الأهم نحو التوصل لتسوية سلمية. وأعتقد أن نهجكم المتحفظ لن يأتي بنتيجة.

واقترح كزافيير جيلسب: رقمه (بوتين) لم يتغير أيضا اتصل به، سيدي الرئيس ماكرون.

المصدر: ريا نوفوستي